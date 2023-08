La nueva aventura de Raúl 'Jibaro' Pérez como entrenador en Intensity Boxing

Tijuana BC.- El ex monarca mundial Raúl ‘Jibaro’ Pérez recoge los frutos de tantos años dedicados al boxeo con su nueva aventura como entrenador en jefe en Intensity Boxing en San Ysidro.

El tijuanense que logró conquistar el campeonato mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo en 1988 y el Supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo en 1991, ahora está a cargo de 35 niños y jóvenes que aprenden del deporte de los puños e inician su etapa amateur.

Me abrieron las puertas de par en par para hacer mi trabajo como lo venía haciendo en Tijuana, tengo la confianza para tomar decisiones con los boxeadores”

Comentó Pérez.

La motivación

No solo eso, tres pugilistas profesionales que ‘Jibaro’ tenía en sus filas en Tijuana lo han seguido del otro lado de la frontera. Víctor ‘Shaky’ Sandoval (37-3), Daniel ‘Bebé’ Mercado (11-1) y Carlos Zatarain (16-7-2).

“Todo lo que hemos formado aquí en Tijuana, en cuestión de boxeo se está regresando y para bien. Espero en Dios que sea el principio de una buena aventura como entrenador y promotor”, mencionó.

El ‘Jibaro’ consideró que se había quedado estancado y su motivación por encontrar algo nuevo lo llevó al gimnasio ubicado en Beyer Blvd, a 4.5 kilómetros de la línea internacional.

“Es una nueva aventura, siempre he estado acostumbrado a los retos, no quedarme en la zona de confort. Sentía que en Tijuana para mi ya no era ir ni para atrás, ni para adelante, Estoy contento y feliz”, concluyó.