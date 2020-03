"La mujer es la que toma más el papel importante en la sociedad”: Rubí Soto.

MÉXICO - Muchos probablemente pensarán que los y las deportistas viven en una burbuja, donde todo lo que ocurre a su alrededor no genera nada. No podría haber percepción más equivocada que esa. Hoy, en un día de vital importancia para las mujeres, se demuestra que todos estamos conscientes de lo que ocurre en nuestro país y el mundo.

Los tiempos han cambiado y hoy, después de años en silencio, la mujer ha levantado la voz. Será difícil equilibrar la balanza, pero no hay nada que pueda compararse a la fuerza de miles de mujeres, que estando unidas pueden contra todo, así lo ve Rubí Soto, jugadora de las Chivas Femenil.

“Van a ser días muy difíciles. En la sociedad, la mujer es la que domina literalmente, siendo mujeres podemos tomar el control de muchas cosas, tenemos que tener igualdad de género, pero siendo sinceros, la mujer es la que toma más el papel importante en la sociedad”.

¿Cómo ha sido el apoyo del club en este movimiento?

“Estoy sorprendida. El club, como mujeres, nos ha tratado sorprendentemente bien. Amaury nos ha apoyado bastante bien. Gracias a él estamos creciendo y gracias a los directivos de los otros clubes la liga está creciendo, ya que la mujer forma parte importante de este mundo”.

Con la situación que se vive actualmente en el país ¿Has sentido miedo?

“Sí he tenido miedo, ahora que está pasando todo esto de que andas en la calle sola, que te secuestran y todo eso, pero hay que ser valientes y enfrentar lo que estamos viviendo para poder conocer el mundo”.

¿Unidos podemos hacer la diferencia en el país?

“Unidos es como podemos sacar adelante todo, cualquier problema, cualquier situación, ya siendo en la sociedad, en el trabajo, en cualquier parte, sabes que siendo unidos como equipo vas a sacar todo adelante”.

¿Crees que México tiene solución?

“Creo que todo tiene solución, si trabajamos unidas y unidos, tanto hombres como mujeres nos unimos y no generamos violencia, creo que todo puede salir adelante, sobretodo podemos cambiar siendo unidos”.

El mensaje de Rubí para la sociedad va más allá de algo simple. La jugadora del Rebaño pide, ante todo, educación con los más pequeños, que se convertirán en las siguientes generaciones que tenga nuestro país.

“Mi mensaje es muy claro. Que no generemos violencia entre nosotros, que tanto hombres como mujeres no tenemos lo mismo, pero merecemos lo mismo, tanto el respeto como la educación y que eduquen a los niños desde pequeños, a no generar violencia en bullying, que ahorita es lo más común, es lo que se está usando ahorita, en los niños chiquitos, cualquier trastorno que tengan ya lo agarran como burla y la verdad desde chiquitos van generando violencia”.

Información por El Universal.