La atleta de judo, Vanessa Zambotti, confirmó su positivo por coronavirus

MÉXICO - La múltiple medallista mexicana en judo, Vanessa Zambotti, anunció que dio positivo en el examen del Covid-19, lo que la convierte en una integrante más de la comunidad deportiva nacional que contrae ésta enfermedad.

"Di positivo al Covid-19. Me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas nada más que fiebre y malestar. Tengo el apoyo de gente cercana a mi vida tanto familiar como laboral, amigas y amigos. Trate de hacer la cuarentena desde hace tres semanas", sostuvo la atleta retirada.

Zambotti sostuvo que hizo el examen un laboratorio privado y que fue precisamente ahí donde le detectaron el nuevo brote de coronavirus. La atleta no especificó donde pudo contraerlo.

"He tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito ya que en la línea covid solo es para registrar casos nuevos", agregó.

Zambotti se convierte en la cuarta integrante de la comunidad deportiva mexicana que se contagia del Covid 19. Antes, enfermaron la pentatleta Mariana Arceo, el presidente de la Liga MX Enrique Bonilla y el presidente del Atlético de San Luis Alberto Marrero.

Tanto Arceo, como Bonilla y Marrero se recuperaron de la enfermedad.