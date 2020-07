La Volpe confía en el "Piojo" Herrera y asegura que si está listo para partir a Europa

MÉXICO – El ya retirado estrega argentino Ricardo La Volpe asegura que Miguel “Piojo” Herrera acumula todos los elementos necesarios para poder manejar con seguridad a cualquier equipo de Europa y es que en medio de los rumores que han emergido sobre que el “Piojo” está siendo buscado por el Real Betis, el “Vigotón” lo respalda al asegurar que está listo para partir a otros horizontes.

La Volpe tiene fundamentos verídicos para poner en un pedestal la grandeza de Herrera como dirigente, ya que los campeonatos que ha conseguido con las Águilas del América y además de que en su historial se acredita la dirigencia de la Selección Mexicana, por lo que declaró que sin duda alguna el “Piojo” puede competir con otros estrategas de Europa.

Aunque La Volpe declaró que en el ámbito monetario, esa sería una opción para que Herrera siguiera al mando de las Águilas, ya que el sueldo en México es muy bien pagado e inclusive pudiera ser más alto su paga aquí que lo que pudiera estar ofreciendo el Real Betis en caso de que si lo estuviera contemplando.

"Muchos no van por una situación económica, quizá ganan más acá o están mejor acá y no hay una gran diferencia (con Europa), no es como el técnico argentino. Los grandes DT's de acá, él, Tuca, algunas veces ganan muy bien, casi la mayoría el 80 o 70 por ciento y no buscan la proyección de ir afuera", aseguró.