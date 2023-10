La Barby Juárez confiesa que fuevíctima de abuso sexual

María Anastasia Juárez Trejo, mejor conocida como ‘La Barby Juárez’, habló sobre varios aspectos íntimos de su vida durante una entrevista.

La famosa boxeadora inició compartiendo algunos detalles de su infancia, la cual ella cuenta que fue difícil, pues menciona que sus padres cayeron en las adicciones, especialmente a la cocaína, debido a una infidelidad de su padre.

Lo anterior, según ‘La Barby Juárez’ derivo problemas como la falta de comida y la necesidad de trabajar para sobrevivir. Además, relató que su madre murió triste debido a la infidelidad continua de su esposo.

Sin embargo, los problemas parecían perseguirla, pues declaró que cuando estaba embarazada de su hija Natasha, su pareja de entonces no se preocupaba por ella y se vio obligada a trabajar para cubrir sus gastos médicos.

Por si fuera poco, la boxeadora habló sobre un evento traumático en su vida, ella narró que hacer 14 años, fue víctima de una violación durante una fiesta.

“Estaba en una fiesta, en una casa grande, una persona, estábamos platicando todos, de repente esta persona me dice vamos a platicar acá de este lado, lo vi completamente normal, no estaba tomando yo, pero él estaba tomado. Entonces sentirte como una muñeca de trapo, porque te agarra como una muñeca de trapo, me lastimó. Fue algo para mí tan asqueroso”.