‘Kikín’ Fonseca asegura que fue amenazado de muerte cuando jugaba en Portugal

Durante una charla en el podcast ‘La pelota al que sabe’, el ex futbolista Francisco Fonseca relató que cuando formó parte del Benfica en el año 2006 tuvo una experiencia desagradable al haber sido amenazado de muerte y extorsionado por una persona que se hizo pasar por un promotor.

Un representante croata me habla y me dice: ‘por si tú no lo sabías, yo te traje a Portugal, al Benfica’. Y Le dije: ‘no es cierto, tú no me trajiste, el presidente en ese tiempo del Benfica fue por mí a Cruz Azul, a ti no te conozco’”, contó ‘Kikín’.