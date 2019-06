Karius rechaza al Liverpool invitación a final por su novia

MYKONOS, Grecia.- Hace casi un año, Liverpool perdió la final de Champions League contra el Real Madrid 3-1 y el arquero Lorius Karius fue uno de los señalados por la afición ante la derrota por cometer algunos desaciertos en los goles de Karim Benzema y Gareth Bale.

Aquel día el guardameta alemán abandonó entre lágrimas el Estadio de Kiev, se disculpó ante el público red de la tribuna y ellos respondieron con aplausos, sin embargo el incidente marcó su carrera.

Este sábado, Liverpool tuvo la oportunidad de cobrar revancha y alzar el trofeo de la Liga de Campeones. Motivo por el cual según medios como Univisión, la directiva invitó a Karius a presenciar el partido en el Wanda Metropolitano de Madrid.

No obstante, Lorius declinó la invitación argumentando que no quería ser una distracción para sus ex compañeros ni abrir la posibilidad a ser recriminado por la afición presente del Liverpool por sus errores en la anterior final.

En su lugar, Karius se fue de vacaciones junto a su novia a la isla griega de Mykonos para disfrutar sus días libres y evitar el tema.

Actualmente Karius es futbolista del Besiktas y los fans del club aún han cuestionado sus actuaciones e incluso vandalizaron con pintura el auto de su novia, Sophia Thomalla, escribiendo la palabra anglosajona "Loser" (perdedor).