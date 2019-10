¿Justicia? Castigan a Briseño por entrada a Giovani dos Santos

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de toda la polémica, se dio a conocer la sanción a Antonio Briseño luego de la fuerte entrada que mandó al hospital a Giovani Dos Santos, durante el Clásico Nacional.

Giovani Dos Santos estará fuera de las canchas por seis semanas; Antonio Briseño, cuatro.

La Comisión Disciplinaria dio a conocer que el defensa del Guadalajara quedó suspendido esa cantidad de partidos dentro de la Liga MX, por la fuerte acción sobre el volante del América, que terminó en una impactante imagen y que lo mandó al hospital.

Gracias a todos por sus mensajes y oraciones! Salió todo muy bien Gracias a Dios!! Volveré pronto y mas fuerte ���� pic.twitter.com/CIzVnKTJa6 — Giovani Dos Santos (@OficialGio) September 29, 2019

La autoridad del futbol tricolor informó que dicha sanción consistió en dos juegos de castigo por “ser culpable de juego brusco grave” y otro par adicional “por los hechos acontecidos durante el encuentro” del sábado.

Briseño se perderá el compromiso de este fin de semana, contra los Pumas. Posterior a la fecha FIFA, el zaguero tampoco estará en la visita del Rebaño al estadio BBVA, contra Monterrey, frente al FC Juárez y los Xolos de Tijuana.



Guillermo Ochoa, quien fue investigado por un supuesto escupitajo sobre Briseño, no fue sancionado, ya que “ no existió dicha acción”, explicó la Comisión Disciplinaria.

Comunicado:

La Comisión Disciplinaria da a conocer el reporte de jugadores e integrantes de Cuerpo Técnico sancionados tras la actividad de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2019 de la LIGA BBVA MX.

Se sanciona al Jugador Antonio Briseño Vázquez con 4 partidos de suspensión

Se informa que, dicha sanción consiste en 2 partidos de suspensión con base en el informe arbitral por la Causal 3: Ser culpable de juego brusco grave, más 2 partidos adicionales determinados por la Comisión Disciplinaria, por los hechos acontecidos durante el encuentro entre los equipos América vs Guadalajara, de acuerdo al artículo 74 inciso e) del Reglamento de Sanciones, que a la letra dice:

Artículo 74

Es competencia de la Comisión Disciplinaria:

e) Calificar discrecionalmente la gravedad de las faltas cometidas para determinar la sanción aplicable.



Cabe mencionar que el Jugador Antonio Briseño deberá cumplir su sanción en el Torneo de la Liga MX, y no podrá participar en las divisiones inferiores o competencias Oficiales de la FMF.

Por otra parte, se informa que, con base en los gritos racistas emitidos por aficionados en tribuna del estadio Alfonso Lastras durante el partido entre los Clubes San Luis vs Tijuana, esta Comisión determina aplicar al Club San Luis, un apercibimiento y una sanción económica.

Respecto a las imágenes que han circulado en redes sociales de un supuesto escupitajo por parte del Jugador Guillermo Ochoa en contra del Jugador Antonio Briseño, durante el partido entre los equipos América vs Guadalajara, se informa que se entrevistó a los involucrados en este evento, así como al árbitro asistente 2, Sr. Michel Alejandro Morales, coincidiendo en sus declaraciones, que no existió dicha acción. Por lo anterior, esta Comisión determina que no existen elementos para aplicar alguna sanción.