Julio César Chávez declara que no puede ayudar a su hijo debido a las leyes estadounidenses

CIUDAD DE MÉXICO.-El legendario excampeón mexicano de boxeo, Julio César Chávez, ha emitido un mensaje de Año Nuevo en el que revela la imposibilidad de brindar apoyo a su hijo, Julio César Chávez Jr.

Chávez señala que la legislación de Estados Unidos podría considerar sus acciones como un secuestro, impidiéndole intervenir en la situación de su hijo.

Les deseo un feliz año nuevo para todos y que Dios los bendiga. Respecto a mi hijo Julio, la verdad sigue ofendiendo a su esposa y a mí con todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro", expresó "El César del Boxeo".