Jugadores del Ascenso MX piden parar un minuto encuentros de eLiga MX como protesta

MÉXICO - Debido a que la mayoría de los equipo votaron a favor de que no existiera el Ascenso MX y se optara por crear la Liga de Desarrollo en la reunión que tuvieron este lunes el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dueño de los clubes y autoridades de la Secretaría de Salud, jugadores pertenecientes al Ascenso exigieron justicia y consideración de que la liga siga en pie.

En estos días se celebrará la Asamblea de Dueños y los jugadores esperan que su voz sea respetada y que pueda servir de ayuda para que se tomen las decisiones correctas, como respetar el seguimiento de la liga durante los siguientes dos años, sino, como forma de protesta exigirán a los futbolistas de la Liga MX que participan en la eLiga MX, que detengan los encuentros durante un minuto.

“Pedir que detengan la eLiga MX por un minuto es una idea, fui uno de los que inició esa idea, que de esa manera pudieran ayudarnos, porque al final les genera dinero a ellos por utilizar el nombre, hay patrocinadores, es una forma de decir basta. No pueden seguir haciendo daño al futbol, porque están utilizando jugadores. Esa es una de las últimas instancias, esperamos que pacíficamente nos hagan caso, sino tendremos que tomar cartas en el asunto”, señaló Aldo Polo, de Venados de Merida.

Es una angustia y una incertidumbre por la que pasan los jugadores del Ascenso MX por no saber qué les depara el futuro después de estas decisiones que se están tomando y no pensar que muchos de ellos podrían quedarse sin empleo debido a la fuerte crisis que se vive por la pandemia. Y hacen un llamado a sus compañeros de la Primera División para unirse a esta lucha para no crear la Liga de Desarrollo.

“Lo que necesitamos es que los jugadores de Primera División se nos unan, se han estado uniendo de a poco. Al final de cuentas esto es una fuente de trabajo para todos, uno nunca sabe cuándo puede caer acá. Sería importante que se unan, no sabemos qué hacer si ellos no nos hacen caso”, añadió Polo.



