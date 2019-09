Jugadores de la MLS podrían irse a huelga, exigen mejores condiciones

No es un secreto a voces. Las cosas entre la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores no están nada bien, y los rumores de una posible huelga crecen.

El último que ha levantado la voz al respecto es el inglés Wayne Rooney, delantero del DC United, que a pesar de que la próxima campaña volverá a Inglaterra a jugar en la Segunda División, ha exigido un alza en los sueldos y mejores condiciones de trabajo.

A los jugadores en los Estados Unidos se les paga mal, y merecen un aumento para mantenerse en la línea con el resto de las Ligas del mundo y también para estar en el estándar de los otros deportes que se practican en los Estados Unidos", dijo en declaraciones a ESPN.

Rooney piensa que el tope salarial de 10,192 dólares a la semana (198 mil pesos), "no es suficiente para mantener tranquilamente a una familia. No va a ser algo que me beneficie a mí, es algo que debe de hacerse por todos y para que la Liga crezca con igualdad y beneficie a los que la integran".

Además, hay una fuerte presión para que la MLS contrate vuelos privados para los equipos, y no se siga viajando como ahora, en las aerolíneas más económicas, con los peores horarios. El Comisionado de la MLS Don Gaber, tendrá que responder a estos pedidos en los próximos días.