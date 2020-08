Jugadores de NBA aceptan seguir temporada en Disney

LAKE BUENA VISTA, Florida, EE.UU. (AP) — Los jugadores de la NBA decidieron el jueves proseguir la temporada, alcanzando un consenso al día siguiente de la postergación de tres partidos de los playoffs en un acto de protesta por la injusticia racial.



No quedó claro de inmediato cuando se retomará la temporada, informó a la Associated Press una persona con conocimiento de la situación. La persona pidió no ser identificada debido a que tanto la liga como la asociación de jugadores no se han pronunciado públicamente.



La junta de gobernadores de la NBA tenía prevista una reunión aparte el jueves para decidir nuevas medidas. La agenda del jueves tenía tres partidos por disputar, y la liga no indicó si serían reprogramados más adelante.



Pero los jugadores salieron de su reunión alrededor del mediodía, con el primer partido de la triple jornada fijado para las 4.00 de la tarde hora local, lo cual hace presumir que la programación del jueves no se vería afectada.



Una alternativa para el calendario, añadió la persona, era disputar el viernes los tres partidos que fueron pospuestos el viernes, y que los tres previstos para el jueves se jueguen el sábado, aunque no se ha tomado una decisión.



La paralización en la NBA comenzó cuando los Bucks de Milwaukee decidieron no presentarse para el partido del miércoles contra el Magic de Orlando. Los jugadores de los seis equipos que iban actuar en la jornada tomaron la decisión extraordinaria de protestar el incidente ocurrido el domingo en Kenosha, Wisconsin, donde el afroamericano Jacob Blake fue baleado por la policía aparentemente por la espalda mientras tres de sus hijos observaban.



Kenosha se encuentra a 64 kilómetros (40 millas) al sur de Milwaukee.