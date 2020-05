Joven ex padrastro de Neymar acusado de violencia de género

RÍO DE JANEIRO.- Tiago Ramos, ex padrastro de Neymar, recibió a acusaciones por violencia de género de parte de Rita Cumplido, su ex pareja que sostuvo que fue golpeada por él, mientras mantenían una relación amorosa.

"Lo conocí en la tienda que trabajo. Le pidió mi número de teléfono al amigo de mi hijo. Yo estaba divorciada en ese momento."

Rita asegura que el ahora ex novio de la mamá de Neymar la agredió con coraje la madrugada del pasado 27 de octubre de 2019, luego de haber conversado con uno de sus amigos.

"Salimos y se enojó de que un amigo cuidara mi bolsa. Tiago enfureció, me agredió, golpeó, jaló mi cabello y me rasgó el vestido. Fui a la policía y me volvió a agredir frente a la puerta de la comisaría, me tiró al piso, pateó mi cabeza y piernas."

Rita afirma contar con evidencias de lo que Tiago le hizo, tales como fotos de las lesiones, además de que habría perdido dos embarazos como consecuencia de ello.

"Él siempre me maltrataba, pero yo lo amaba demasiado. Juro que no tengo odio ni amargura, pero él me hizo sufrir mucho".

Con información de Milenio Noticias (La Afición).