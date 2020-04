Jorge "Travieso" Arce no descarta otra exhibición en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Ayudar a la gente que ve a quedar afectada tras el paso de la pandemia del Covid-19 en Sonora sería un buen motivo para regresar a una exhibición a la Entidad, aceptó el ex peleador mexicano Jorge “Travieso” Arce.

Tras el éxito que significó su encuentro ante Julio César Chávez el mes pasado, el pentacampeón no descartó la posibilidad de regresar para hacer cosas buenas por la gente del Estado.

“Me gustaría volver a pelear en Hermosillo para la juventud, para la gente que va a quedar muy afectada con el coronavirus, gente que se está quedando sin trabajo, me gustaría recaudar fondos para la gente de Sonora.

“Yo quiero mucho a Sonora la gente es muy amable y muy cálida, yo tengo muchos recuerdos muy bonitos de Sonora y yo quiero hacer cosas buenas por la gente ahí en Sonora”, manifestó.

Tras los rumores de que pudiera haber exhibiciones suyas contra peleadores como Fernando “Kochulito” Montiel, Arce descartó que se pueda subir al cuadrilátero con alguien más que no sea el llamado “César del Boxeo”.

“Es totalmente falso (una posible pelea contra Montiel o Christian Mijares), es mentira, yo no voy a hacer exhibiciones con nadie más que con Julio César Chávez, ya lo he dejado bien claro eso y no quiero caer en polémicas”, dijo.

Además, el mochitense expresó su admiración por los sonorenses Juan Francisco “Gallo” Estrada y Óscar Valdez, a quienes ubicó en un rubro de boxeadores por los que pagaría para poderlos ver actuar.

“Pago por ver a Jaime Munguía, a Juan Francisco Estrada, pago por ver a Óscar Valdez, a uno que me enamoré de su box hace poco, Rey Martínez, y por supuesto a Saúl “Canelo” Álvarez que es el mejor boxeador mexicano de la actualidad”, indicó.