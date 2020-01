Joe Montana aconseja a Tom Brady no abandonar a los Patriotas.

Un histórico de la NFL y de los 49ers de San Francisco, Joe Montana, le envió un consejo a Tom Brady, recomendándole quedarse con los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo con el que ha ganado seis Super Bowl.

No es fácil ir a otro equipo y ser aceptado, sin importar cuánto éxito haya tenido y cuántos años haya jugado. Todavía quieren verte entrar y ser el mismo jugador, ser tan leal con ellos como lo fuiste con el equipo que acabas de dejar”, manifestó el ex mariscal de campo a NFL Network.

Justamente lo hace con conocimiento de casa, pues él mismo pasó de los ‘Niners’, franquicia con la que jugó por 13 años, a los Chiefs de Kansas City en 1993.

"No, si no tienes que hacerlo. Es un proceso que debe pasar, y lleva tiempo acostumbrarse al equipo. Fui afortunado porque (el ex entrenador de quarterbacks de los 49ers) Paul Hackett estaba allí con la ofensiva, y estaba bastante familiarizado. Y, si dejan que Tom tenga su propia ofensiva, eso lo hace un poco más fácil", señaló.

Montana es considerado por muchos como uno de los mejores quarterbacks de la historia del emparrillado. Logró cuatro trofeos Vince Lombardi y fue elegido como MVP en la final en tres ocasiones. Es miembro del Salón de la Fama desde el año 2000.