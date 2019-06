Joao Maleck, tapatío de exportación

GUADALAJARA, Jalisco.- Junio ha marcado al tapatío Joao Maleck.



En junio de 2017 el Porto B anunció un acuerdo con el Santos Laguna para contratarlo vía préstamo.

En junio de 2019, provocó un accidente automovilístico en el que dos personas perdieron la vida.



Luego de la campaña 2017-18 con el cuadro portugués, el Sevilla español se interesó en sus servicios para el equipo de la Segunda B.



El delantero de 20 años tiene vigente un préstamo con el Sevilla, pero ha jugado poco debido a una lesión en la rodilla derecha. Llegó en septiembre y pudo debutar hasta marzo.



Antes de jugar para el Santos Laguna, Maleck estuvo en Fuerzas Básicas de las Chivas, pero su entonces técnico, Javier Robles, lo corrió del club.



Estuve en Chivas dos años y era muy joven, no puedo considerar que estuve a nivel profesional con ellos", dijo Maleck antes de irse al futbol europeo, en 2017.



"Realmente de donde me considero que soy canterano y quiero mucho a ese equipo es al Santos, porque no solamente me formó como jugador, sino también como persona. Estoy muy agradecido porque gracias a ellos voy al Porto".