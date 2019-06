Joao Maleck fuera del Sevilla tras problemas legales por accidente

SEVILLA, España.- Joao Maleck no continuará con el Sevilla tras el accidente automovilístico que el futbolista provocó que Zapopan, Jalisco el 23 de junio de este año, donde murieron dos personas.

El mexicano, propiedad de Santos Laguna, se encontraba a préstamo con el equipo español, pero jugaba en la filial de la Segunda B.

No tenemos nada que decir sobre el jugador. Ten en cuenta que el jugador estaba en préstamo, es decir que estaba cedido y no pertenece al Sevilla. Aquí ya no va seguir, ya se comunicó (al club propietario de sus derechos federativos). Habla con Santos, a ver qué te dicen", manifestó Juan Ramón Morales, jefe de prensa del club, en entrevista para ESPN.