Joao Félix presentado como nuevo futbolista colchonero

MADRID, España.- Joao Félix fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, luego de que se anunció su fichaje de 126 millones de euros por siete temporadas, una cantidad elevada considerando que el futbolista tiene 19 años.

Sin embargo, el jugador procedente del Benfica mencionó que el no “sabe nada de cantidades”, pues el viene a hacer lo que mejor sabe, que es jugar al balompié.

Además, restó importancia a las comparaciones con su compatriota, Cristiano Ronaldo, pues, afirmó, desea construir su propio camino.

"Cristiano Ronaldo es un gran jugador, actualmente es el mejor del mundo y a lo mejor el de siempre. Cuando estábamos en la selección él me hablaba de Madrid, que le gusta mucho, pero yo estoy aquí para hacer mi historia. Para ser recordado como Joao Félix. Cristiano es Cristiano y yo quiero ser yo mismo”, expresó.

"Estoy aquí para darlo todo y para hacer historia en el club. No tengo esa presión. Me desconecto un poco. Ni leo ni veo nada. Me limito a hacer mi trabajo y a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo", mencionó Félix.