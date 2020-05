Jesús Molina comparte estrategias para regresar el torneo de Clausura 2020

MÉXICO – Con tal de que el torneo de Clausura 2020 de la Liga MX no se cancele definitivamente por la pandemia del coroanvirus, el futbolista de las Chivas del Guadalajara, Jesús Molina, alzó la voz para proponer estrategias que podrían funcionar y así traer de vuelta el futbol a los aficionados mexicanos.

Para Molina no es justo que la competencia se concluya a estas instancias, sin un campeón, ya que el certamen cuenta con 10 jornadas disputadas, faltando 7 más para definir a los clasificados a la Liguilla, por lo que Molina quiso tomar la palabra para dar su opinión sobre dicho tema y aconsejar.

Molina afirmó que es indispensable regresar a las acciones en la cancha con los requisitos sanitarios que puedan hacer funcionar la competencia, preservando la salud de los jugadores y todos los involucrados, por lo que afirmó que es de suma importancia someter a todos los jugadores de la liga a las pruebas para detectar el virus, cabe destacar que Chivas ya aplicó ese método.

“A mí siempre y cuando las condiciones estén dadas yo estoy en la mejor disposición de regresar, no hay temor alguno de estar ahí porque seguramente vamos a estar bien todos. Hay que esperar los resultados, pero sí a mí me encantaría que continuara el torneo, estábamos apenas en una posición en zona de Liguilla, íbamos en ascenso, tres triunfos, un empate, el equipo pinta muy bien y yo creo que vamos a regresar mejor, pero sí es importante que el torneo se reanude, no veo yo cómo el torneo se pueda finalizar”, aseguró Molina.