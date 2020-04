Javier Aguirre asegura que regresará a dirigir “cuando se garantice la salud”

El mexicano Javier Aguirre, quien actualmente dirige al Leganés de La Liga, aseguró que no regresará a dirigir hasta que las autoridades de España garanticen que sea seguro y así evitar contraer el coronavirus.

Es lo que menos me interesaría en este momento (cancelación de La Liga), que mi equipo descendiera. (…) a puerta abierta o cerrada, que los entrenamientos, yo no me perdonaría, aunque ganara los tres puntos el domingo y salvara al equipo, que un jugador mío fuera infectado y estuviera en riesgo su salud, o el médico, el cocinero, el fisioterapeuta, el árbitro, un rival, etc.", expresó en entrevista para ESPN.

Hasta el momento, el Leganés se encuentra en la posición 19 de la tabla general con 23 puntos, y se ubica en los puestos descenso junto al Mallorca y el Espanyol.

"Yo en este momento priorizo la salud, están muriendo miles de personas en el mundo, España es uno de los países con más muertos como para pensar en este momento cuándo viene la liga o qué va a pasar, no me entra en la cabeza en este momento nada que sea para mi interés personal, entiendo a los dueños de los equipos, sí les interesa acabar bien para salvar su economía, pero en este momento no es prioritario, no debe serlo", agregó.