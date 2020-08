“Jamás saqué una pistola en el vestidor porque me bajaron una vieja": Zague contra Reyna

MÉXICO – Luis Roberto Alves Zague no se anduvo con rodeos y con tal de hacer su contraataque más letal en contra del Angel Reyna, quien lo atacó con fríos comentarios al enterarse que Zague había exigido que Alexis Vega y Uriel Antuna fueran despedidos de la Chivas por haberse ido de fiesta en media contingencia, el brasileño destapó un secreto de vestidor sobre Reyna.

Zague reveló un episodio muy delicado, ya que platicó que Reyna ese día había entrado al vestidor furioso con una pistola en sus manos y arremetió en contra de sus compañeros al amenazarlos debido a un conflicto ocasionado por una mujer, la cual le habría al parecer le había correspondido a otro.

“Jamás saqué una pistola en el vestidor porque me bajaron una vieja, como jugador siempre fui ejemplo y nunca tuve ningún problema de indisciplina y ahora confunde un hackeo de mi teléfono con un problema similar y no es así”, mencionó.

El ahora comentarista de los partidos que transmite TV Azteca no se guardó nada y siguió desatando su frustración en contra de Reyna, de quien dijo que no él no tiene porque estar en su contra y que debería de actuar de una manera más sensata y profesional.