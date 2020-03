Influenza H1N1: Así fue la última pandemia que afectó al futbol mexicano

GUADALAJARA, Jalisco.- La Liga MX está a la espera de que la Secretaría de Salud anuncie nuevas medidas para evitar el contagio de Covid-19 conocido como coronavirus y decidir si los encuentros del torneo de Clausura 2020 se disputarán a puerta cerrada o se suspenden.

La primera medida tomada por autoridades de la liga fue evitar durante el protocolo en el inicio de los partidos, el saludo de mano entre los jugadores, cuerpo arbitral y niños embajadores.

No sería la primera vez que los encuentros del futbol mexicano se disputen sin público. En el Clausura 2009, parte de la jornada 15, toda la 16 y tres encuentros de la fecha 17 se efectuaron a puerta cerrada, debido al aumento en los casos de la influenza H1N1 conocida en un inicio como "gripe porcina".

Algunos duelos atractivos como el Pumas 1-1 Chivas o Monterrey 2-3 América se tuvieron que observar a través de la televisión.

Reynoso intimidó con la Influenza en Libertadores

Además, Chivas, San Luis y Pachuca disputaban la Copa Libertadores de 2009 en ese entonces, por lo que algunos equipos sudamericanos se rehusaban a medirse con clubes mexicanos ante el panorama de la Influenza H1N1.

La sanitaria en el país se activó el 23 de abril de aquel año y seis días después, el entonces capitán de Chivas, Héctor Reynoso a manera de broma pesada e "intimidación" simuló escupir y tirarle moco a un futbolista de Everton de Viña del Mar, su rival en turno, para que creeyera que lo iba a congiar del virus en territorio chileno. El defensa mexicano contó después lo que sucedió en el programa Pasión W de W Radio.

“Yo no le escupí a nadie, fue solo mímica y ni enfermo estaba. No lo tenía pensado, sentía que nos agobiaban un poco, si nos hacían un gol quedábamos fuera. Entonces me acordé que traían ese tema, que le temían a la epidemia. Traté de desconcentrar al delantero, la reacción fue de toser primero, pero al ver su reacción y que se echa para atrás, vi que le di al clavo y seguí con el tema”.