¡Indignante! Aficionado manoseó a futbolista en el estadio de Tigres

MONTERREY, Nuevo León.- El gremio del futbol femenil en México comenzó una campaña en redes sociales para denunciar e identificar a un sujeto que aparentemente toqueteó a una futbolista ayer, en el estadio Universitario, luego del primer juego internacional de Tigres Femenil.

Después del amistoso de las regiomontanas contra la escuadra estadounidense Houston Dash, las visitantes se dieron unos minutos para convivir con los fanáticos. Sin embargo, Sofía Huerta se llevó una desagradable experiencia.

Mientras la jugadora norteamericana accedió a tomarse una fotografía con un sujeto sin identificar, en la tribuna, éste habría abusado al poner su mano sobre el pecho de la jugadora.

El momento fue capturado en una fotografía, la cual fue difundida por la cuenta de Twitter "Fut Femenil", para denunciar el acoso y que los elementos de seguridad presentes no reaccionaron.

Ayer, después del Tigres Femenil vs Houston Dash vimos a este 'aficionado' siendo nefasto, al comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto. Miren la mano de este tipo sobre @schuerta (y no, no fue 'sin querer') ¡Eso no se hace!", denunció @futfemenilmx, un portal especializado en la Liga MX Femenil.