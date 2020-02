¡Increíble! Coronavirus podría quitarle el ansiado título de la Premier al Liverpool

El Liverpool lleva hasta el momento una temporada arrolladora en lo que se refiere a la Premier League, tanto que actualmente le saca 22 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, el Manchester City.

Campeones de la Champions League la temporada pasada, los ‘Reds’ anhelan coronarse por primera ocasión con el nuevo formato, y este 2020 la están viendo más clara.

Sin embargo, su esfuerzo podría verse comprometido debido al brote de coronavirus que afecta a la población mundial.

Según información publicada por The Telegraph, la enfermedad podría orillar al Gobierno británico a cancelar el torneo por dos meses, por lo existe la posibilidad de que los partidos programados no se realicen, evitando que los de Anfield logren su cometido. Matemáticamente, el Liverpool no es campeón.

A falta de once jornadas de que concluya la Premier, el equipo está a cuatro victorias de poder asegurar ese ansiado campeonato, pero habrá que esperar a lo que digan las autoridades inglesas, precisó la fuente antes mencionada.

De la misma forma, la suspensión de la Liga afectaría a los involucrados por el descenso: West Ham, Watford y Norwich City, quienes no están matemáticamente descendidos.