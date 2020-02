Iker Casillas confirma presentación en la presidencia de la RFEF

MADRID.- Iker Casillas, exguardameta y excapitán del Real Madrid y de la selección nacional y actualmente en el Oporto, ha confirmado a través de su cuenta oficial en Twitter que se presentará a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020", afirma.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

El guardameta madrileño, nacido el 20 de mayo de 1981, apuntó que había informado de su decisión al presidente del Oporto, al que expresa su "más profundo agradecimiento" y aseguró que están "trabajando con el máximo respeto y decisión" en la candidatura.

"Más de 23.000 electores nos esperan en unas elecciones justas y transparentes. 139 asambleístas decidirán", indica Casillas, que agradece a "todos y todas por el cariño" ha recibe y que su "apoyo" y "fuerza" le "animan". El jugador finaliza con un "¡A por ello!".

El anuncio oficial llega días después de que el pasado martes se desvelara que se había producido una reunión entre Casillas y la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, en la que le mostró su intención de acudir a los comicios.

Por el momento se desconoce cuándo se van a celebrar las citadas elecciones, ya que también la pasada semana se conoció que el Consejo Superior de Deportes (CSD) había dirigido un escrito a la Abogacía del Estado para que expresase su opinión sobre la conveniencia o no de solicitar un nuevo informe al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) relativo al adelanto electoral pedido por la RFEF que preside Luis Rubiales.

Esta actuación se debió, según informó el CSD, a que las segundas alegaciones enviadas a este organismo por parte de Rubiales incluyen "nuevas y sobrevenidas circunstancias sobre las que el TAD no se pudo pronunciar en su momento, ya que éstas no se habían producido".

"La decisión de solicitar criterio a la Abogacía responde al interés del Consejo y de su presidenta de actuar con escrupuloso respeto al marco normativo actual", señaló el organismo.

El TAD, en un informe no vinculante, no respaldó el adelanto de las elecciones a la presidencia de la RFEF solicitadas por su presidente, para que los comicios se celebren en el primer semestre de este año, por entender que no hay motivos que justifiquen este cambio y porque según los plazos del calendario electoral es imposible encajarlo en el primer cuatrimestre.

Según la orden ministerial que regula las elecciones en todas las federaciones, la RFEF, por estar clasificada para los Juegos de Tokio 2020 (la selección masculina), debe celebrar su proceso electoral después de la disputa de éstos.

No obstante, la RFEF pidió este adelanto el 16 de diciembre de 2019 al CSD ante "necesidades derivadas de la puesta en marcha de la candidatura conjunta con Portugal para el Mundial de Fútbol de 2030 y los trámites que deben desarrollarse al respecto en el segundo semestre del año 2020 que resultan claves y esenciales para el éxito de la candidatura, así como la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la organización de la Eurocopa 2020".

El parecer contrario del TAD a esta petición dejó la decisión en manos de la presidenta del CSD, Irene Lozano, que asumió el cargo el pasado 31 de enero.

Luis Rubiales, que alcanzó la presidencia de la RFEF el 18 de mayo de 2018 tras ganar a Juan Luis Larrea por 80 votos frente a 55, optará a la reelección en la que tendrá como rival a Iker Casillas, que tras toda su carrera en el Real Madrid fichó por el Oporto el 11 de julio de 2015, aunque un infarto sufrido el 1 de mayo de 2019 le ha impedido de momento volver al fútbol en activo.

Es el jugador con más internacionalidades de la selección española, con 167 partidos, y en su palmarés sobresalen la consecución el Mundial de Sudáfrica 2010, las Eurocopas de 2008 y 2012, el Mundial sub'20 de Nigeria'99 y, a nivel de clubes tiene cuatro ligas españolas, una portuguesa, dos Copas del Rey7, cuatro Supercopas hispanas y una lusa, tres Ligas de Campeones con el Real Madrid, dos Supercopas continentales y tres Mundiales de clubes.