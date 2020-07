Hijo de Cuauhtémoc Blanco audiciona por un lugar ¡en Master Chef!

Cuauhtémoc Blanco Santoyo, hijo del ex futbolista y actual gobernador de Morelos, sorprendió al audicionar para participar en el popular programa de cocina ‘MasterChef’ en su edición de este año.

En un video compartido en YouTube, el mini ‘Cuauh’ demostró sus habilidades culinarias para demostrar que puede competir en el reality show que reúne a los mejores cocineros, transmitido por Tv Azteca.

El joven de 23 años preparó unos deliciosos filetes de res rellenos de espárragos y una salsa de Jamaica y chile morita encima, acompañados con una guarnición de papas a la mantequilla y orégano.

Mientras elaboraba el platillo, Blanco Santoyo manifestó que su gusto por la cocina empezó desde que era niño, al observar a su abuela realizar comidas para toda la familia.

Me gustaría mucho quedar en MasterChef porque quiero demostrar mis conocimientos, lo que me ha enseñado mi abuela, lo que yo he aprendido y demostrarme a mí mismo que puedo ser una persona muy competitiva y que puede llegar muy lejos en el mundo gastronómico”, expresó.