Hija de ‘Canelo’ Álvarez le reclama al boxeador: “Nada más te importa el box”

HERMOSILLO, México-. Saúl ‘Canelo’ Álvarez está convertido en uno de los mejores boxeadores de la actualidad, pero para eso, el pugilista mexicano ha tenido que sacrificar tiempo con su familia para entrenar.

No todo es color de rosa para ‘Canelo’ Álvarez, luego de que el boxeador tapatío, en entrevista con Javier ‘Chicharito’ Hernández, contó una emotiva anécdota que vivió con su hija menor de cinco años, María Fernanda.

Y es que ‘Canelo’ platicó que cuando entrena y se concentra, lo hace en una casa distinta a donde se encuentra su familia, por lo que se aleja unos días de sus seres queridos, y fue por eso que recibió un pequeño reclamo de su hija menor.

"Me habla por Facetime mi esposa y me dice ‘Oye, te habla tu hija, dice que no te importa, que no te importamos porque nada más fuiste un ratito y no quisiste jugar con ella. No la abrazas, no sales con ella, que nada más te importa el box", dijo entre risas Saúl Álvarez.