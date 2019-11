Herrera vive su mejor momento en el Atlético

MADRID, España.- El mexicano Héctor Herrera, centrocampista del Atlético de Madrid, vive su "mejor momento" en cinco meses en el equipo, con participación en forma de minutos en los cuatro últimos partidos, con la titularidad a la vista por segunda jornada seguida el sábado contra el Granada y con más protagonismo que al principio.

Sin minutos en las cuatro primeras citas de la temporada, cuando observó desde el banquillo los triunfos contra el Getafe (1-0), el Leganés (0-1) y el Eibar (3-2) y la derrota ante la Real Sociedad (2-0), el futbolista ha ido partido a partido ganándose más volumen de participación sobre el césped en el esquema de Diego Simeone.

Ha sido una carrera paciente. No debutó hasta el quinto duelo, en la Liga de Campeones ante el Juventus en el estadio Wanda Metropolitano, cuando anotó el 2-2 en los instantes finales, y no jugó de titular hasta el sexto partido, justo el siguiente, en el empate sin goles ante el Celta en el mismo escenario. Ambos fueron sus dos únicos partidos de los nueve primeros del equipo madrileño.

Después, sí ha alterado esa dinámica. De los últimos ocho, ha jugado seis, los cuatro más recientes de forma consecutiva, y ha partido en dos de los cuatro últimos desde la alineación titular, el mismo lugar al que apunta este sábado en la vuelta a la competición liguera frente al Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes.

"Sí (es su mejor momento en el Atlético), porque he tenido más participación y más minutos. Obviamente, cuando no participas y no tienes actividad no sabes si estás en un buen momento o un buen estado físico. En ese momento que he tenido más minutos y más actividad con el equipo puedo decir que sea mi mejor momento", dijo en 'La Pregunta Mahou', publicada en la página web del club.

Herrera espera ser una ayuda para los futbolistas más jóvenes de la plantilla por la experiencia que tiene. "Yo intento siempre dar lo mejor de mí en cualquier cosa. Si ellos vienen y se acercan a mí, estoy cien por cien abierto a platicar, a darles consejos y espero que puedan aprender cosas importantes de mí", expuso.

Ya mira al partido más inmediato contra el Granada, en el que jugará dos partidos seguidos como titular por primera vez en esta temporada. "La clave de todos los triunfos y de todo equipo es el trabajo. Creo que tenemos que trabajar seriamente y concentrarnos pensando ya en ese encuentro", valoró.

"Hoy en día no hay rivales fáciles. El Granada es un equipo complicado, que en su casa es fuerte y ha sacado buenos resultados", dijo Herrera, que enfocó a "salir con mentalidad ganadora", como "siempre" hace su equipo, y que insistió en ir "partido a partido" para conseguir los objetivos de esta campaña.