Héctor Herrera desea volver a participar en Juegos Olímpicos

Medallista de oro en Londres 2012, Héctor Herrera quiere repetir la experiencia y volver a competir en unos Juegos Olímpicos con la Selección Mexicana.

"Me incluiría en la lista de Olímpicos, poder ayudar a traer otra medalla de oro", expresó el futbolista del Atlético de Madrid en entrevista para Fox Sports.

Sin embargo, en esta ocasión lo haría uno de los refuerzos mayores de 23 años que permiten las reglas del Comité Olímpico.

Además, aunque mucho se habló de su ausencia en el ‘Tri’ que participó en Copa Oro, el centrocampista aseguró que no se ha retirado del conjunto de Gerardo Martino.

"No estar en Copa Oro no es que me retirara de la Selección Mexicana. Siempre es atractivo ir, quiero ser referente e importante para el país", afirmó.

Hablando de la llegada de ‘Chicharito’ Hernández al Galaxy, Herrera aseguró que por lo pronto no planea seguir sus pasos.

"Yo no pienso en eso, por el momento que estoy viviendo, todavía no pienso volver a México o ir a la MLS, pero depende más de las oportunidades que se presentan", reveló.