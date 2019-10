Zlatan tiene contrato con el Galaxy hasta diciembre

LOS ÁNGELES, California.- Previo al que podría ser su último partido como jugador del Galaxy, Zlatan Ibrahimovic señaló que su contrato con el club terminará el último mes del 2019.

“Tengo un contrato hasta el 31 de diciembre, hasta entonces no hay otra cosa respecto a contrato. Si me voy tendrán menos de qué escribir y si me quedo tendrán más de qué escribir, vamos a ver qué pasa”, manifestó el futbolista sueco.

Por otro lado, el segundo jugador con más goles en la temporada habló sobre su exitosa estancia de dos temporadas en la MLS, en los que ha podido regresar a su mejor nivel.

“Tuve un buen momento, una buena experiencia, he aprendido mucho, lo he disfrutado que es lo más importante, venía de una lesión y la MLS me dio la oportunidad de volver a jugar y llegué como niño chiquito queriendo jugar”, mencionó.

El Galaxy terminó la campaña en la quinta posición de la Conferencia Oeste, y se medirán ante el Minnesota United en la primera ronda de los Playoffs este lunes.