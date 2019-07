Griezmann está 'impaciente' por debutar con el Barcelona

BARCELONA, España.- Antoine Griezmann está ansioso por debutar con el Barcelona y su corazón está totalmente comprometido con el club, manifestó en conferencia de prensa en Japón, con lo que está listo para avanzar de su recuerdo del Atlético de Madrid.

"Me concentro en mi integración con los jugadores del Barcelona. Mi corazón está aquí, con ellos. Estoy muy contento de estar en este club y tengo muchas ganas de jugar”, expresó.

A pesar de su entusiasmo por el comienzo de esta experiencia, no dejó de mostrar su agradecimiento con su ex equipo, argumentando que trató que su salida fuera lo más pacífica posible, objetivo que no cumplió.

Hice lo mejor posible de cara al Cholo, a mis ex compañeros y al club para salir bien. Es un tema de ellos, estoy tranquilo y lo único que me importa es empezar a jugar con el Barça que es lo más importante para mí”, señaló el delantero.

Incluso, destacó la excelente relación que mantiene con Diego Simeone, quien fuera su entrenador por cinco años, la cual es mucho más que una simple amistad.

“Es más que de entrenador y jugador, es familia. Me llevo muy bien con él, nuestras mujeres y nuestras hijas. Es muy importante dentro del campo y en mi vida privada. Le debo muchísimo y le quiero mucho. Nuestra relación durará después de nuestra carrera deportiva”, aseguró.

Sobre la denuncia que el Atlético impuso ante la Real Federación Española de Futbol, Griezmann indicó que su única inquietud por el momento es prepararse al cien por ciento para brindar lo mejor de sí al Barcelona.

“Me llegó a los oídos. Es un club donde lo dí todo y siempre fui de cara. Estoy muy tranquilo. Lo único que me preocupa ahora es entrar bien en la táctica del míster, estar bien con mis compañeros y disfrutar del fútbol”.

El Barça está en Japón para disputar dos partidos amistosos, uno ante el Chelsea y otro ante el local Vissel Kobe, donde juegan ex futbolistas culés como Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper