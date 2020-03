Graban a mujer presuntamente infestada de piojos en partido entre Santos y Atlas

CIUDAD DE MÉXICO.-Una mujer fue grabada con supuestos piojos en un estadio.

Se dice que la grabación del material se hizo este domingo durante el partido entre Santos y Atlas en el TSM.

Solo me acerqué para grabarla. Juro que estaba súper llena de piojos, que horror... dijo que venía con los de la porra en el camión cumbres, ahí lo siento por los que andaban en ese camión, piojosos seguros, les juro que tenía más de 10 piojos para cada uno de los que iban en ese camión era una súper exageración", escribió internauta que compartió la grabación.

Algunas personas atacaron a la persona que difundió el video, pero otro también hicieron comentarios en contra de la mujer que supuestamente estaba infestada con piojos.

Cabe recordar que durante ese partido, el Santos derrotó 1-0 al Atlas en la jornada 8 de la Liga MX.

¿Qué son los piojos?

Los piojos son insectos diminutos, sin alas, parásitos que se alimentan de la sangre. Los piojos se diseminan con facilidad, en especial en niños en edad escolar, al tener contacto personal cercano y compartir pertenencias.

Existen tres tipos de piojos:

Piojos capilares. Estos piojos se encuentran en el cuero cabelludo. Son los más fáciles de ver en la nuca y sobre las orejas.

Piojos del cuerpo. Estos piojos viven en la vestimenta y en la ropa de cama, y se mueven sobre la piel para alimentarse. Los piojos del cuerpo suelen afectar a personas que no se pueden bañar o lavar la ropa con regularidad, como las personas indigentes o sin hogar.

Piojos púbicos. Comúnmente denominados ladilla, estos piojos aparecen en la piel y los vellos de la zona púbica y, con menos frecuencia, en vellos corporales gruesos, como el vello del pecho, las cejas o las pestañas.

Las personas pueden tener una higiene personal buena y aún así tener piojos. A menos que se trate de forma adecuada, esta enfermedad puede volverse un problema recurrente.

Cuándo debes consultar con un médico

Por lo general, puedes eliminar los piojos tomando medidas de cuidado personal que incluyen utilizar un champú de venta libre que esté formulado específicamente para matar los piojos.

Sin embargo, consulta con el médico en los siguientes casos:

El champú de venta libre no mata los piojos: el médico puede indicarte un champú bajo receta más fuerte.

Estás embarazada: no uses cualquier champú para combatir los piojos hasta que no hables con el médico.

Rascarte te generó ronchas infectadas o abrasiones en la piel.