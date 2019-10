"Golovkin es un negocio para mí": 'Canelo'

Molesto por las constantes críticas acerca de los rivales contra los que pelea, Saúl Álvarez 'volteó la tortilla' y criticó duramente a Gennady Golovkin, mencionando que el kazajo ya no es un estelar del boxeo y cómo desde que lo venció, no ha podido tener sinodales de calidad.

"Yo soy el rival a vencer, al que todos quieren enfrentar. Desde que peleó conmigo Golovkin, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Si yo estuviera en la pelea en la que él está ahorita (vs. Derevyanchenko) ya me estuvieran tirando, que si es un bulto, que esto, que el otro. Es ilógico. El afán es conmigo", manifestó ‘Canelo’.

Además, fue contundente al asegurar que después de dos peleas en las que lo derrotó, de medirse nuevamente, lo vería más como un negocio que como un reto deportivo.

Yo vengo de enfrentar a puro campeón mundial, subiendo dos divisiones, él con rivales que vienen de perder. Ya no representa ningún reto, ya le gané, la di 24 rounds y no pudo. ¿Qué va pasar en la tercera? Le voy a volver a ganar, hasta lo voy a noquear. Es más un negocio", expresó el mexicano.

Por tal motivo, a pesar de que la afición pide un tercer duelo, Álvarez solicita a su promotora nuevos desafíos, y de aceptar subirse de nueva cuenta al ring contra Golovkin, sería con una buena suma monetaria de por medio.

"Si quieren pelea con él para mí lo único que representa es un negocio. No representa un reto, no lo voy a hacer. Si quieren la pelea preséntenme números y a lo mejor. Yo quiero otro tipo de retos", sentenció.

Por lo pronto, ‘Canelo’ se encuentra ultimando detalles para su próximo combate, que será en menos de un mes, ante el ruso Sergey Kovalev.

Con información de Mediotiempo.