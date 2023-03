Giovanny Gallegos ve un equipo mexicano que puede llegar lejos en el Clásico Mundial de Beisbol 2023

Phoenix, Arizona.- Ya establecido en Grandes Ligas como una de las fortalezas del bullpen de los Cardenales de San Luis, el sonorense Giovanny Gallegos afronta el Clásico Mundial de Beisbol 2023 con el objetivo de disfrutar la experiencia, pero también de poder llegar lejos.

México se ha quedado en la primera ronda de las últimas dos ediciones y Gallegos considera que ahora tienen una alineación como para pensar en grande.

"Pienso que tenemos muy buen equipo, podemos hacer un buen papel, gracias a Dios todos estamos saludables y veo mucha experiencia, mucho talento joven con ganas de hacer las cosas bien y la comunicación va a ser una pieza clave para salir adelante", señaló el derecho.

El cajemense resaltó la mezcla de experiencia y juventud del plantel para poder devolverle a la afición el apoyo que tendrán durante la primera ronda en el Chase Field de Phoenix, Arizona.

"Aquí todos somos iguales, todos estamos compitiendo por una misma camiseta, por un mismo país, el pueblo de México siempre está pendiente de nosotros, nos brindan ese apoyo y que mejor que regresarles la satisfacción que se merecen", afirmó.

Listo Giovanny Gallegos para lo que sea requerido por Benjamín Gil

Gallegos ha alternando el rol de cerrador en las últimas dos temporadas con los Cardenales y se espera que ése sea su lugar en el equipo que dirige Benjamín Gil, aunque el sonorense dice estar listo lanzar en cualquier parte del juego.

"Yo estoy listo para cuando el mánager me necesite, no le tomo mucha importancia si voy a cerrar o voy a entrar a mitad del juego, yo voy a tratar de estar listo cuando el equipo me necesite", aseguró.