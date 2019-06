Gerardo Martino se identifica con la Selección Mexicana

Ha pasado poco tiempo en el futbol mexicano, a lo máximo ha tenido 15 entrenamientos con el grupo, seis partidos, y a pesar de eso, Gerardo Martino ya se siente identificado al 100 por ciento con la Selección Nacional.



Lo que le sucede a un entrenador es que cuando se siente identificado con el equipo, lo sientes más. Hay juegos en los que hay un buen resultado, pero no te sientes reflejado, mas en cada juego hemos tenido la bandera de tener el balón y por eso nace el gritar un gol y trato de responder así a la cancha”, dijo el argentino, a unas horas de cerrar la fase de grupos en Copa Oro, con el duelo contra el equipo de Martinica.

Esa compenetración de la que habla, está más que identificada: “Hay una forma de juego reconocible, de eso no tengo duda. El equipo en los seis juegos contra rivales diferentes ha sido el que más propone, y lo hicimos contra selecciones importantes y en ese sentido estoy muy conforme, pero no podemos decirnos satisfechos eso, hay mucho margen por hacer, pero para el tiempo que llevamos estoy contento, porque hay buena respuesta de los futbolistas que está manifestada con lo que veo en el campo y eso me da tranquilidad porque los jugadores, se ve, están convencidos”.

Por el momento, el encantamiento del Tata con México, su futbol y sus futbolistas, es total: “El futbolista mexicano es muy competitivo y lo único que debo hacer es reparar el competir siempre de la misma forma. México tiene la característica de variar los rivales y lo que hay que hacer es entender que estamos enfrentando a los mejores y es lo que estamos tratando de atacar”.

Para el encuentro de esta noche frente a los caribeños, Martino hará cambios, que modificarán las caras posiblemente en las tres líneas de juego. Así se podrá ver en acción a Jonathan Orozco y Rodolfo Pizarro. Y sobre la costumbre de no reconocer la cancha donde se realizará el partido, dijo: “Cuando hay tan pocos días entre cada juego hay un entrenamiento aprovechable, y de pronto se pueden entrenar cuestiones para el juego, por ahí si lo haces en el reconocimiento es difícil, así los jugadores descansan por la tarde”.