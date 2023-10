Gerard Piqué se monta en el Escorpión al Volante

ESPAÑA.- El futbolista español Gerard Piqué sorprendió a miles de fanáticos en las redes sociales al subirse con el dios del internet, el Escorpión Dorado, quién debajo de su máscara es realmente el conocido Youtuber Alex Montiel. Hermano de Werevertumorro.

Alex Montiel aficionado del fútbol, no pudo ocultar la felicidad de estar entrevistando a un jugador de talla internacional en la ciudad de Barcelona.

El Escorpión Dorado mencionó de forma sutil la sesión de BZRP con Shakira. Archivo GH

Esta entrevista que llamó la atención no solo de fanáticos del fútbol y de Gerard Piqué, sino de los curiosos, ya que el ex jugador del Barca, ha sido objeto del escarnio público debido a cuestiones personales, relacionadas con su ex esposa la famosa cantante internacional Shakira.

Aunque en esta ocasión, no se tocó el tema, en la entrevista pudimos observar a un Gerard Piqué relajado, presuntamente maduro y centrado. Enfocándose en su nueva faceta como Presidente de la liga "Kings League" el nuevo negocio del retirado futbolista de 36 años de edad.

En esta entrevista, nos explica cuál es el método empleado en los torneos de la Kings League y cuál es la diferencia con el fútbol tradicional. El escorpión dorado, lo lleva a recorrer la ciudad de Barcelona, mientras algunos fans se acercan a tomarse fotos con la estrella del fútbol.

Menciona además, adelantos y noticias respecto a la creación de la liga Kings League Américas, la cual se llevará a cabo en México y la participación de ciertas personalidades como Javier "El Chicharito" Hernández.

También, recordó al exfutbolista mexicano Rafa Máquez y destacó el buen papel que hace como entrenador.

El deportista confesó no extrañar para nada su vida como futbolista activo del FC Barcelona.

La entrevista la puedes ver completa, en el canal del Youtuber @goldenescorpion