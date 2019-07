Gary Medel cita a Dalí y ''cachetea'' a Messi en redes

SANTIAGO, Chile.- Durante el juego por el tercer lugar de la Copa América, Argentina contra Chile, Gary Medel y Lionel Messi protagonizaron un encontronazo que terminó con una tarjeta roja para los dos.

En Internet rondaron imágenes también en las que se ve como el defensor andino arroja un chicle hacia el lado donde se ubicaban los aficionados de la albiceleste.

Medel es capaz hasta de intentar agredir con un chicle. ������♂️ pic.twitter.com/WB9fdD0w3X — Quim Domènech Puigbó (@quimdomenech) 7 de julio de 2019

Por el hecho, revivieron el momento en el que el futbolista de La Roja besó en la boca a un pequeño tras un juego de su selección.

Gary Medel, chileno de Santiago de Chile. Santiagueño. pic.twitter.com/H565UP0hiy — El Sir �� (@Sir_Mathius) 7 de julio de 2019

A raíz de ello, ''El Pitbull'' hizo uso de sus redes para retomar el tema de la pelea con el delantero del Barcelona a quien lanzó una indirecta en su estado de Instagram con una frase y una imagen de Salvador Dalí.

"Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen sólo dicen maravillas", publicó el zaguero junto a un ''emoji de elegancia''.