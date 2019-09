Gareth Bale admite que no esta jugando 'feliz'.

CARDIFF, Gales.- Gareth Bale habló sobre la situación que vivió en el mercado de verano en Europa y la actual con el Real Madrid, asegurando que no juega con el mismo entusiasmo con el que llegó al equipo, en el año 2013.

No diría que estoy jugando feliz pero estoy jugando. Soy profesional y hago todo lo que puedo", expresó el futbolista.

Previo al partido que jugará con la selección de Gales ante Azerbaiyán, el delantero manifestó que la campaña anterior fue muy complicada para todo el club, aunque considera que fue más señalado que el resto de sus compañeros.

"Fue difícil para todos, para el equipo y para mí. Me hicieron más culpable que al resto. No hice mucho caso pero no creo que fuera justo", opinó.

Además, Bale se dijo sorprendido por su frustrado pase a la Superliga China, pero considera que esta no será la última ocasión que exista incertidumbre en su futuro.

"Me ha sorprendido el cambio de opinión sobre mi futuro. Pero estoy seguro, para ser honesto, de que habrá muchas más turbulencias. Supongo que es algo de lo que tendrás que hablar con el Real Madrid: Es algo entre yo y ellos, tendremos que llegar a algún tipo de conclusión. Me centré en hacer bien la pretemporada sin saber donde podía acabar", mencionó el atacante.

Con información de Mediotiempo.com