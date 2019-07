'Gallo' Estrada expondrá su cinturón Supermosca frente a Dewayne Beamon

HERMOSILLO, Sonora.- Con la expectativa de romper un récord de asistencia para una función de box en Hermosillo con más de 10 mil personas, Juan Francisco “Gallo” Estrada expondrá el cinturón Supermosca del CMB frente al estadounidense Dewayne Beamon, el 24 de agosto, en el CUM.

Con los protagonistas de la pelea estelar, además de Luis “Chapo” Castro, el entrenador Alfredo Caballero, Guillermo Brito, director operativo de Zanfer, Genaro Enríquez, director de Codeson, entre otros, se dieron a conocer los detalles de la función en la capital sonorense.

Jaime Ortega

Ya son cuatro, cinco años que no peleaba en Hermosillo y estoy muy contento de volver. No voy a romper el récord yo, lo vamos a romper entre todos.

“Va a ser mi primera defensa y le vamos a echar todas las ganas, mi rival no es conocido pero lo he visto y es un rival fuerte, yo no estoy para pelear contra costales”, aseguró Estrada.

El retador Beamon reconoció al “Gallo” Estrada por aceptar la pelea contra él, pese a que pudo elegir un rival más fácil para hacer su primera defensa ante su afición.

“Sé que para tener esta oportunidad tenía que salir a la casa de campeón porque en Estados Unidos ya nadie quiere pelear conmigo”.

Para Alfredo Caballero será muy emocionante la posibilidad de volver a ver lleno el CUM en esta función.

“Ando muy motivado por esta función en Hermosillo, tener esta meta de romper récord en el CUM, tenia como 10 años cuando fue la pelea del ‘Cocas’ Ramírez contra ‘Maromero’ Páez pues va a ser muy emocionante verlo lleno otra vez”, indicó.