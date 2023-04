Gael Bonilla, el basquetbolista mexicano que será elegible en el Draft 2023 de NBA

CIUDAD DE MÉXICO-. El baloncesto de la NBA podría tener pronto la presencia de un basquetbolista nacido en México, luego de que Gael Bonilla se declaró elegible para el Draft 2023 a celebrarse este verano.

Gael Bonilla, de apenas 20 años y originario de Ecatepec, Estado de México, declaró en el transcurso de la semana que se presentará en el Draft 2023 de la NBA, en busca de que alguno de los 30 equipos lo adquiera.

"Me voy a presentar al Draft de la NBA. Creo que estoy preparado, estoy confiado en mi juego, al final sé que todos los jugadores que entran tienen un gran nivel. Pero ya he jugado en Europa, aquí cuando jugué con la Selección y he jugado contra el Team USA.