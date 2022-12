Francia vs Marruecos en semifinales del Mundial Qatar 2022: Minuto a minuto

نهاية الجولة الأولى بتقدم المنتخب الفرنسي أمام منتخبنا الوطني



⏳Half Time!! ���� 1-0 ����

We are all behind you!!#DimaMaghrib #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/HSTZXP15ba