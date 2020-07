Fernando Navarro, del León, no jugó contra Chivas por posible contagio de Covid-19

MÉXICO – Médicamente el jugador Fernando Navarro, del Club León, no estuvo disponible para emprender el viaje a Guadalajara para disputar el partido contra las Chivas en la jornada 1 del torneo Guard1anes 2020, debido a que el dirigente, Ignacio Ambriz, resumió que el jugador está siendo analizado por un posible contagio de Covid-19, ya que muestra síntomas.

El estratega declaró que el caso de Navarro se está abordando conforme a lo estipulado a los protocolos de seguridad, hasta el momento no están listos los resultados de los análisis del jugador, por lo que la directiva vio como mejor opción dejarlo en Guanajuato en aislamiento mientras se da a relucir la verdad.

“Se enfermó de una gripa muy fuerte, cuerpo muy cortado y escalofríos, no sabemos, hoy le hicieron la prueba del covid, pero todavía no sabemos el resultado”, declaró.

El no contar con Navarro durante el partido, si tuvo grandes consecuencias para Ambriz, quien aseguró el jugador es de los que mejor se adapta a su plan de juego, por lo que si fue para él no verlo dentro de la cancha, pero también reconoció y admiró el esfuerzo de Daniel Ramírez, a quien convocó para suplir a Navarro.

“Fer es único, entiende muy bien cómo jugamos, hay veces que va por dentro, hay veces que va por fuera, a mí me da mucho esa banda. Daniel lo hizo bien después de no jugar tres años en Primera División no era un partido fácil, estoy contento con su actuación”, comentó.