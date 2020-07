Fanáticos del béisbol de Corea del Sur podrán asistir a los estadios para ver los partidos

Corea del Sur dice que permitirá a los fanáticos del béisbol regresar a las gradas a partir del domingo, ya que las autoridades de salud describieron un proceso gradual para traer de vuelta a los espectadores en los deportes profesionales en medio de la epidemia COVID-19.

El funcionario de alto rango del Ministerio de Salud, Yoon Tae-ho, durante una sesión informativa sobre el virus el viernes, también dijo que los fanáticos podrán participar en juegos de fútbol profesionales a partir del 1 de agosto. Sin embargo, los torneos profesionales de golf continuarán sin galerías al menos hasta fines de agosto, dijo.

Inicialmente, los equipos de béisbol y fútbol podrán vender solo el 10% de los asientos para cada juego, ya que los funcionarios planean controlar el nivel de asistencia en función del progreso de los esfuerzos antivirus.

Los espectadores continuarán siendo prohibidos en la ciudad de Gwangju y en las ciudades cercanas de la provincia de Jeolla del Sur, que han elevado sus medidas de distanciamiento social luego de un aumento en las transmisiones en las últimas semanas.

Los fanáticos también serán examinados para detectar fiebres y se les pedirá que se sienten separados en los asientos. Se les pedirá que usen máscaras, se les prohibirá comer y beber cerveza, y se les desaconsejará gritar, cantar y animar en exceso durante el juego. Los funcionarios del estadio también registrarán a los fanáticos con códigos QR de teléfonos inteligentes para que puedan ubicarse fácilmente cuando sea necesario.

Las ligas de béisbol y fútbol de Corea del Sur volvieron a la acción en mayo sin fanáticos en las gradas. Los asientos se han cubierto con pancartas, muñecas o fotos de los fanáticos mientras los equipos intentaban imitar un ambiente festivo.

___

El director de atletismo de Wisconsin, Barry Alvarez, dice que el departamento de atletismo de la escuela enfrenta una pérdida potencial de ingresos de $ 100 millones en su presupuesto de $ 140 millones debido a los desafíos provocados por la pandemia.

Álvarez escribió eso en una carta abierta a "compañeros tejones" que apareció en el sitio web del departamento de atletismo de Wisconsin.

"La realidad es que esta crisis financiera amenaza nuestra capacidad de mantener el éxito que hemos celebrado", escribió Álvarez. “Amenaza nuestro orgullo por lo que hemos construido. Amenaza nuestra posición en el deporte universitario ".

Álvarez agregó que "creo que llegaremos a una encrucijada monumental en los próximos días".

Su carta sigue a un informe del Wisconsin State-Journal de que el departamento de atletismo podría perder más de $ 100 millones si no hay temporada de fútbol. Según ese informe, Wisconsin perdería entre $ 60 millones y $ 70 millones si el equipo de fútbol jugara un horario exclusivo de los Diez Grandes, mientras que todos los demás deportes continuaran.

ANUNCIO

___

Un explorador venezolano que trabajó para los Diamondbacks de Arizona en la República Dominicana murió de COVID-19.

El equipo emitió un comunicado diciendo que Johan Maya murió debido a complicaciones del coronavirus el jueves. Se unió a los Diamondbacks en 2019 después de 15 años buscando a los Astros de Houston.

La declaración del equipo dijo que Maya "era una gran persona, un hombre de familia y un verdadero hombre de béisbol que comenzó su carrera como jugador profesional y siguió como entrenador antes de convertirse en explorador".

___

La Academia Estadounidense de Pediatría ha anunciado nuevas recomendaciones para los deportes juveniles durante la pandemia para minimizar los riesgos de COVID-19.

Incluyen máscaras para atletas jóvenes en actividades no vigorosas cuando no es posible el distanciamiento social, practicando en pequeños grupos que no cambian de jugador y no comparten equipo.

Debido a que el virus se propaga más fácilmente con el contacto prolongado y cercano con una persona infectada, los riesgos para los atletas jóvenes probablemente dependerán del tipo de deporte, el número de jugadores y el entorno interior y exterior, dijo la academia, y agregó: "El riesgo puede disminuir, pero no eliminados, por atletas, padres, entrenadores y oficiales siguiendo protocolos de seguridad ".

La academia publicó la guía en línea el miércoles.

___

La Universidad de Carolina del Norte dice que el entrenador de baloncesto masculino Roy Williams y su esposa, Wanda, donaron más de $ 600,000 para financiar becas para adultos mayores de deportes de primavera que regresan por otro año después de que la pandemia de coronavirus acortara la temporada 2019-20.

La escuela dijo el jueves que los Williams inicialmente querían mantener el regalo de mayo en el anonimato.

"No quería que esos estudiantes se perdieran esa experiencia y quería financiar esas becas para el próximo año", dijo el director atlético Bubba Cunningham en un comunicado. "Todavía me dan escalofríos cuando pienso en su llamada telefónica y el impacto que tendría para docenas de nuestros estudiantes".

Williams, un miembro del Salón de la Fama con tres campeonatos de la NCAA, se está preparando para su 18ª temporada en su alma mater.

___

Los Buffalo Bills están dando a los titulares de boletos de temporada la opción de que se les reembolse su dinero o aplacen cualquier pago realizado hacia la temporada 2021.

Aquellos que elijan diferir los pagos tendrán la oportunidad de comprar una cantidad limitada de boletos para un solo juego para este año, en caso de que se permita a los fanáticos asistir, escribió el equipo en una carta a los titulares de boletos de temporada el jueves.

Los titulares de boletos de temporada mantendrán su antigüedad para la próxima temporada sin importar la opción que elijan. Aquellos que elijan mantener su dinero en la cuenta también recibirán suscripciones a NFL Game Pass y al canal RedZone de NFL Network.

___

El encuentro de la pista de la Diamond League en Gateshead, Inglaterra, se canceló debido a la pandemia de coronavirus.

Es el quinto de los 15 encuentros de la serie que se cancela. El evento en Londres también fue suspendido.

La reunión de Gateshead se programó originalmente para el 16 de agosto y luego se mudó al 12 de septiembre antes de ser cancelada.

La primera reunión completa de la Diamond League está programada para el 14 de agosto en Mónaco.

Las reuniones de exhibición se han organizado de forma remota desde Oslo y Zurich con atletas de todo el mundo compitiendo simultáneamente en unos pocos eventos.