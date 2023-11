Fan de Boca transfiere todo su dinero a su hermano y se quita la vida tras derrota en final de Libertadores

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Un joven de 23 años aficionado de Boca Juniors se quitó la vida luego de la derrota de su equipo ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores, contó su mamá durante una transmisión en vivo para el medio Crónica, de Argentina.

La madre culpó al club argentino por la muerte de su hijo e incluso responsabiliza a los Xeneizes de matarlo:

Sosteniendo la última camiseta que el joven se compró, su madre confirmó que puso fin a su vida porque no soportó la derrota de Boca Juniors en la final de la Libertadores.

Por último dijo que nadie del equipo se ha acercado para darle condolencias.

Yo ahora no lo tengo, no hay ningún jugador, no hay nadie, que a mí me de el pésame".