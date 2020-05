Fallece masajista del Flamengo por coronavirus.

É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube. #JorginhoEterno



Nota: https://t.co/kAxhKHbO7q pic.twitter.com/Ng2NUVlVb9