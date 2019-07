Fallece corredor en el Medio Maratón de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Una persona quien participaba en el Medio Maratón de la Ciudad de México, falleció luego de complicaciones cardiacas.

Andrés Casares Cortina, de 35 años, falleció en las instalaciones de la Cruz Roja en Polanco, después de sufrir un infarto cardio-respiratorio, según un comunicado publicado por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

El INDEPORTE informa: pic.twitter.com/ETPPGmR09m — Instituto del Deporte de la Ciudad de México (@DeporteCDMX) July 28, 2019

El occiso se desvaneció en el kilómetro 11 del maratón, al nivel del Campo Militar Marte.

En el mismo informe, el Instituto señala que Casares no se encontraba registrado al evento, por lo que no contaba con un número de registro, pero eso no fue un impedimento para que recibiera atención médica.

La dependencia y el comité organizador del maratón lamentaron este suceso.



