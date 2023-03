Exjugador de NFL es captado golpeando y aventando a su novia contra televisor; es sentenciado

ORANGE, EU-. Zac Stacy, exjugador de futbol americano de la NFL, fue captado en unos videos mientras abusaba físicamente de su novia, por lo que fue el nacido en Alabama fue condenado a seis meses en prisión.

En un video que circuló esta semana en redes sociales, se puede ver a Zac Stacy aventando a su novia contra el televisor con toda la fuerza y violencia, además de golpearla y jalarla con fuerza mientras ella estaba en el suelo.

El excorredor de la NFL, quien jugó para St. Louis Rams y New York Jets la pasada década, golpeó a su novia en la sala de su casa, frente a su bebé, algo que indignó a los usuarios en redes sociales.

TERRIBLE. El ex corredor de la NFL Zac Stacy fue sentenciado a 6 meses de cárcel por atacar a su novia. Además el cobarde lo hizo enfrente de su bebé. NO HAY MANERA QUE 6 MESES SEAN SUFICIENTES. pic.twitter.com/1kOe8AbnyV

"Me golpeó las piernas, me abofeteó, me levantó por los brazos y me arrojó contra mi ventana, que se rompió. Tenía vidrios en los pies que yo misma me quité", dijo Kristin Evans, la exnovia del sentenciado.