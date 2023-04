Exfutbolista pide que las mujeres ganen al menos 50 mil pesos al mes en Liga MX Femenil

CIUDAD DE MÉXICO-. A finales del 2016 se formó en el futbol mexicano la Liga MX Femenil, circuito en el que participan los 18 clubes que forman parte de la Liga MX varonil, pero varias de las jugadores han tenido que vivir con sueldos bajos.

Desde que se formó la Liga MX Femenil, los sueldos de las futbolistas han sido mucho más bajos que los que cobran los jugadores varoniles, por lo que Ana López Yrigoyen, exjugadora profesional, pidió un salario de al menos 50 mil pesos al mes.

“Es cierto no se genera igual, la liga no nació al mismo tiempo. No se está hablando de qué mañana ganarán exactamente lo mismo, se está hablando de un salario base digno. Ni siquiera estoy diciendo ‘wey, quiero ganar los millones de Gignac, no no no”, yo solamente quiero que la gente de Mazatlán o Necaxa pueda ganar al menos 50 mil al mes.

"No pedimos los millones de Gignac, se pide que las mujeres de Necaxa y Mazatlán puedan ganar al menos 50 mil al mes": La petición de Ana López Yrigoyen����



��: @Ruben_Beristain



�� https://t.co/4erib8fQtA pic.twitter.com/gobAqRR4XC— Esto en Línea (@estoenlinea) April 25, 2023

“Para que a partir de ahí ver cómo crece el deporte para que genere más y eventualmente se gane más. Estamos partiendo de una base económica súper factible. Quizá ya con esto en algún futuro podamos generar igual porque al final somos iguales”, pidió López Yrigoyen en entrevista con ESTO.

¿Cuánto ganan las futbolista de Liga MX Femenil?

De acuerdo con información de ESPN dada a conocer el año pasado, el sueldo promedio en Liga MX Femenil es de 8 mil pesos mensuales, mientras que el salario base es de 4 mil 500.