Ex prisionero de guerra es invitado al Super Bowl

ESTADOS UNIDOS - Edward Lee Hubbard no tenía idea de que sus queridos Jefes de Kansas City estaban jugando en el Super Bowl la última vez que llegaron al gran escenario, ni supo que habían ganado el campeonato de 1970 hasta tres años después del hecho.

Hubbard en cambio vivía en una celda de prisión de 6 por 6 como prisionero de guerra.

El nativo de Kansas City, Missouri, había estado volando en una misión sobre Vietnam del Norte cuando fue derribado por dos misiles tierra-aire. Después de correr por la jungla durante varias horas, el primer teniente fue capturado por soldados del Viet Cong y puesto en un campo de prisioneros, donde subsistió con 300 calorías por día, lo que terminó siendo 2.420 días.

Cuando los funcionarios de la NFL escucharon su historia, decidieron asegurarse de que Hubbard no echaría de menos a los Chiefs en su regreso. Entonces, con una invitación especial del Comisionado Roger Goodell , Hubbard, de 81 años, estará en el Hard Rock Stadium el domingo por la noche para ver a Kansas City jugar contra los San Francisco 49ers en su primera aparición en el Super Bowl en 50 años.

"Estamos inspirados por su historia, servicio y sacrificio", le dijo Goodell en un video. "Leí todo sobre lo que pasaste, los seis años y medio son increíbles, y no queremos que extrañes a los Chiefs de Kansas City jugando en el próximo Super Bowl". Nos gustaría que estuvieras aquí para que puedas verlo en vivo ".

Con una gran sonrisa, Hubbard respondió: "Sería el mejor día de mi vida".

Ha tenido muchos buenos desde ese fatídico día de julio de 1966.

Hubbard se graduó de Shawnee Mission High School, a unos 20 minutos del estadio Arrowhead, y se unió a las Reservas de la Fuerza Aérea en 1955 a la edad de 17 años.

Seis años más tarde, Hubbard entró en servicio activo y entró al programa de aviación en la Base James Connally de la Fuerza Aérea en Texas, donde fue comisionado y recibió sus alas.

Había volado 25 misiones durante la Guerra de Vietnam sin un incidente importante. Fue el 26 que cambió su vida.

Cuando finalmente fue liberado el 4 de marzo de 1973, junto con muchos otros de su campamento, Hubbard regresó a su hogar en Kansas City.

Se enteró de que los Chiefs habían ganado el Super Bowl después de la temporada de 1969, y el entonces entrenador Hank Stram incluso le dio un recorrido por el estadio, que había comenzado en 1968 y acababa de abrir el año anterior.

“Cuando llegué a casa esa noche”, Hubbard le dijo a Goodell, “mi hijo me preguntaba: solo tenía 10 años. Y él preguntó: '¿A quién conociste hoy?' Y dije Curley Culp, Otis Taylor, todos los grandes. Mi hijo conocía a todos esos tipos ".



Hubbard permaneció en la Fuerza Aérea hasta 1990, cuando se retiró con el rango de coronel. Se convirtió en un orador público y fundó Positive Vectors, una empresa dedicada a ayudar a otros a superar obstáculos.

En 1994, Hubbard transmitió sus experiencias en Vietnam en su libro "Escape from the Box: The Wonder of Human Potential".

Se retiró a Fort Walton Beach en el Panhandle de Florida, pero estará en Miami para el Super Bowl el domingo por la noche.

INFORMACIÓN POR AP.