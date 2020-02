Ex jugador de los Wolves pide a Raúl Jiménez no irse al Manchester United.

Raúl Jiménez ha sido un jugador destacado no solo del Wolverhampton, sino también de la Premier League, en las últimas dos temporadas, por lo que no sorprende que equipos de renombre como el Manchester United deseen ficharlo.

Sin embargo, Joleon Lescott, ex jugador de los Wolves, recomendó al mexicano no irse con los Red Devils, pues su nivel es similar al de su actual equipo.

El interés por Jiménez no me sorprende. Está jugando muy bien en estas dos temporadas y es clave para el equipo. Si ves el interés del Manchester United, y tomas en cuenta el éxito de los Wolves, ¿es mejor el Man U que los Wolves?, ¿Les garantiza terminar arriba de los Wolves la siguiente temporada?", expresó el ex seleccionado inglés.